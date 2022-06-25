​Иммобиле: «Лукаку повысит уровень Серии А»

Возвращение Ромелу Лукаку в «Челси» не обернулось ничем хорошим, и теперь фактурный бельгийский форвард может вернуться уже в «Интер». Вероятный трансфер Лукаку прокомментировал Чиро Иммобиле, выступающий за римский «Лацио».

«С возвращением Ромелу Лукаку в Италию уровень Серии А повысится. Мне придётся прикладывать ещё больше усилий, чтобы конкурировать на уровне лиги», - сказал Иммобиле на церемонии награждения «Спортсмен года».

Ранее Ромелу Лукаку выступал за «Интер» в сезонах 2019/2020 и 2020/2021. С Лукаку в составе «нерадзурри» в 2021 году стали чемпионами Италии впервые за 11 лет.