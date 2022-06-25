Моуринью рассказал, за счёт чего он выиграл 26 трофеев за свою карьеру

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскрыл секрет, почему ему удаётся за короткий промежуток времени после прихода в команду брать с ней титулы.

Думаю, это потому, что я пытался понять команду. Я учился. Я пытался извлечь максимум из различий, пытаясь реализовать на практике свои собственные идеи, но в то же время уважая местную культуру, а также местный подход к игре», – цитирует тренера Sky Sports.

Напомним, за свою карьеру тренера португальский специалист выиграл 26 титулов. Вместе в «Ромой», которую он возглавил в июле 2021 года, Моуринью выиграл Лигу конференций. В финале римляне одолели «Фейеноорд» со счётом 1:0.