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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью рассказал, за счёт чего он выиграл 26 трофеев за свою карьеру

25 Июня 2022 • 16:48 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскрыл секрет, почему ему удаётся за короткий промежуток времени после прихода в команду брать с ней титулы.

Думаю, это потому, что я пытался понять команду. Я учился. Я пытался извлечь максимум из различий, пытаясь реализовать на практике свои собственные идеи, но в то же время уважая местную культуру, а также местный подход к игре», – цитирует тренера Sky Sports.

Напомним, за свою карьеру тренера португальский специалист выиграл 26 титулов. Вместе в «Ромой», которую он возглавил в июле 2021 года, Моуринью выиграл Лигу конференций. В финале римляне одолели «Фейеноорд» со счётом 1:0.  


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Серия А Лига конференций
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