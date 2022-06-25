​«Интер» связался с Дибалой и попросил подождать

Пауло Дибала в обозримом будущем может примерить на себе футболку «Интера». Миланский клуб накануне связался с представителями аргентинского форварда и подчеркнул сохранение интереса к нему. При этом «нерадзурри» просят сторону Дибалы подождать. Из-за финансовой ситуации «Интеру» для начала нужно избавиться от двух нападающих, рассказывает La Gazzetta dello Sport.

«Интер» готов расстаться с Алексисом Санчесом, Эдином Джеко и Хоакином Корреа. При этом Санчес отклонил предложение «Вильярреала», а по Джеко и Корреа конкретных предложений пока не поступало.

Новый сезон в Серии А начнётся в средине августа.