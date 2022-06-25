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Чемпионат Италии. Серия А

Скаут «Барселоны» о Кулибали: «Учитывая его зарплату, я понимаю, почему он хочет уйти»

25 Июня 2022 • 15:12 Комментировать

Скаут каталонской «Барселоны» Ариедо Брайда прокомментировал желание защитника «Наполи» Калиду Кулибали покинуть команду за год до истечения срока своего контракта.

«Да, он может уйти, но ему предложили новый контракт. Учитывая его зарплату, я понимаю, почему он хочет уйти. Он отличный защитник, его тело идеально подходит для игры в обороне. Он может многое дать своей команде даже в 30 лет», – цитирует Брайду Calciomercato.

Напомним, что на Кулибали в данный момент претендуют каталонская «Барселона» и лондонский «Челси». Оба клуба нуждаются в усилении центра обороны. «Наполи» будет готов отпустить сенегальца за 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Ариедо Брайда Калиду Кулибали
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