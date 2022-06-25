«Рома» готова отпустить Дзаньоло в аренду с обязательным правом выкупа, два топ-клуба из Серии А проявляют интерес

«Рома» приняла решение по поводу будущего своего нападающего Николо Дзаньоло. Согласно информации от Football Italia, «волки» будут готовы отпустить форварда в аренду с обязательным правом выкупа, или же продать игрока на постоянной основе.

Тем не менее, первый вариант является более реальным, так как у главных претендентов на Дзаньоло пока прослеживается не лучшая финансовая ситуация. Самый предметный интерес к футболисту проявляют туринский «Ювентус» и чемпион страны «Милан».

Пока что клубы не готовы удовлетворить запросы «Ромы» относительно трансфера Дзаньоло, но переговоры должны продолжиться, так как стороны намерены найти компромисс.