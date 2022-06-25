Президент УЕФА Александер Чеферин оценил вероятность проведения Евро-2032 в Италии. Напомним, что заявку на проведение турнира ранее подала и Россия, но УЕФА собирается отклонить её.

«У Италии будет крепкий конкурент в лице Турции. Я уже пообщался с президентом Федерации футбола Габриэле Гравиной, но нам также нужный гарантии от правительства. Мы должны убедиться, что все стадионы соответствуют нормам безопасности», – цитирует Чеферина La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Евро 2024 должно состоятся в Германии. Квалификационный раунд к турниру должен стартовать после чемпионата мира, который пройдёт в конце года в Катаре.