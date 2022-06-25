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Чемпионат Италии. Серия А

Берлускони: «Эмоции после повышения «Монцы» были приятней, чем все успехи моего «Милана»

25 Июня 2022 • 13:43 Комментировать
Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони рассказал о своих ощущениях от повышения команды в Серию А. Напомним, что клуб впервые в своей истории сыграет в высшем дивизионе Италии.
«Я по-прежнему являюсь самым успешным владельцем в мире благодаря успехам с «Миланом». С этой командой я выиграл всё, но эмоции после матчей плей-офф с «Монцой» были для меня более приятными, чем все успехи с «Миланом», – цитирует итальянца Calciomercato.
Напомним, что в это трансферное окно «Монца» уже подписала защитника «Интера» Андреа Раноккию, который по окончанию сезона стал свободным агентом. В оставшейся части межсезонья «Монца» планирует провести ещё ряд громких трансферов.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сильвио Берлускони Монца
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