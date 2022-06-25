«Интер» и «ПСЖ» хотят найти компромисс по трансферу Шкриньяра

«Интер» и «ПСЖ» пока не могут найти компромисс по трансферу защитника Милана Шкриньяра, но оба клуба заинтересованы в сделке. Об этом сообщает французский журналист Адриен Гренье.

На данный момент у «Интера» есть предложение от парижан в размере 60 миллионов евро, но клуб хочет заполучить за словенца 70 миллионов. Возможно, эти деньги будут включены в сделку в качестве различных бонусов за дальнейшие успехи футболиста.

Ранее появилась информация, что «Интер» якобы нашёл замену Шкриньяру в защитнике «Фиорентины» Николе Миленковиче, у которого остался всего год по контракту с «фиалками».