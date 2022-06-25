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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» уже нашёл замену Шкриньяру

25 Июня 2022 • 10:54 Комментировать

Миланский «Интер» согласовал трансфер защитника из другого клуба Серии А, но сделка состоится только в случае ухода Милана Шкриньяра. Согласно информации от Sky Sport Italia, ряды «нерадзурри» должен пополнить сербский защитник «Фиорентины» Никола Миленкович.

Напомним, что Шкриньяр в данный момент находится в шаге от перехода в «ПСЖ» за 55 миллионов евро. 27-летний словенец также согласовал с французским клубом условия личного контракта.

Приход Миленковича не должен повлиять на возможный трансфер Глейсона Бремера из «Торино», который по итогам прошлого сезона был признан лучшим защитником в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фиорентина ПСЖ Никола Миленкович Милан Шкриньяр
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