«Интер» уже нашёл замену Шкриньяру

Миланский «Интер» согласовал трансфер защитника из другого клуба Серии А, но сделка состоится только в случае ухода Милана Шкриньяра. Согласно информации от Sky Sport Italia, ряды «нерадзурри» должен пополнить сербский защитник «Фиорентины» Никола Миленкович.

Напомним, что Шкриньяр в данный момент находится в шаге от перехода в «ПСЖ» за 55 миллионов евро. 27-летний словенец также согласовал с французским клубом условия личного контракта.

Приход Миленковича не должен повлиять на возможный трансфер Глейсона Бремера из «Торино», который по итогам прошлого сезона был признан лучшим защитником в итальянской Серии А.