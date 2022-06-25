Тренер «Интера»: В Италии не бывает лёгких матчей

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги рассказал журналистам о подготовке миланской команды к новому сезона.

Индзаги сказал, что будет интересно в первом туре нового сезона сыграть с «Лечче», который недавно вернулся в Серию А. Тренер отметил, что в Италии не бывает лёгких матчей, так что нужно ответственно отнестись к подготовке.

«Необходимо в каждой игре действовать решительно и стараться побеждать», - добавил Индзаги.

Напомним, что в прошлом сезоне миланская команда под шефством Индзаги заняла вторую строчку в национальном чемпионате. Чемпионом стал «Милан».