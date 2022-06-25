Тренер «Ювентуса» добивается уменьшения алиментов

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пытается через суд уменьшить алименты.

По информации Corriere della Sera, опытный итальянский специалист в 2017 году расстался с Клаудией Уги, с которой у тренера есть общий ребёнок. 54-летний наставник выплачивает своей бывшей супруге около десяти тысяч евро, но сейчас Аллегри пытается через суд добиться уменьшения алиментов в два раза, а именно до пяти тысяч евро.

Напомним, что в прошлом сезоне туринский «Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри занял в итальянском чемпионате четвёртую строчку.