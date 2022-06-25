Лазаро не входит в планы Индзаги, игроком интересуются два клуба из Бундеслиги

Защитник миланского «Интера» Валентино Лазаро не входит в планы главного тренера Симоне Индзаги. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 26-летний футболист сборной Австрии должен покинуть команду в это межсезонье.

В услугах защитника заинтересованы два неназванных клуба из немецкой Бундеслиги. Напомним, что ранее Лазаро выступал в Германии за гладбахскую «Боруссию» и берлинскую «Герту», откуда и перебрался в «Интер».

Последний сезон Лазаро провёл на правах аренды за лиссабонскую «Бенфику», за которую отметился одним ассистом в 18 матчах чемпионата Португалии. Ща миланский «Интер» футболист провёл лишь 6 матчей в итальянской Серии А.