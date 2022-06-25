Экс-полузащитник «Ромы» может перейти в «Верону»

Известный голландский полузащитник Кевин Стротман может продолжить свою карьеру в «Вероне».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний голландский футболист, права на которого принадлежат «Марселю», не входит в планы французской команды, так что он ищет себе новый клуб. Главным претендентом на подписание Стротмана считается итальянская «Верона». До этого голландец также выступал за «Рому», «Дженоа», «ПСВ», «Утрехт» и другие команды.

В прошлом сезоне Кевин Стротман на правах аренды выступал за «Кальяри». В Серии А голландец провёл десять поединков, в которых получил четыре жёлтые карточки.