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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-полузащитник «Ромы» может перейти в «Верону»

25 Июня 2022 • 08:53 Комментировать

Известный голландский полузащитник Кевин Стротман может продолжить свою карьеру в «Вероне».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний голландский футболист, права на которого принадлежат «Марселю», не входит в планы французской команды, так что он ищет себе новый клуб. Главным претендентом на подписание Стротмана считается итальянская «Верона». До этого голландец также выступал за «Рому», «Дженоа», «ПСВ», «Утрехт» и другие команды.

В прошлом сезоне Кевин Стротман на правах аренды выступал за «Кальяри». В Серии А голландец провёл десять поединков, в которых получил четыре жёлтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Верона Кевин Стротман
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