Дибала по-прежнему настроен перейти в «Интер», он поддерживает связь с клубом

Вопреки последним слухам, Пауло Дибала не передумал переходить в «Интер».

«Нерадзурри» приостановили переговоры с аргентинцем, но игрок при этом продолжает поддерживать диалог с вице-президентом клуба Хавьером Дзанетти, докладывает журналист Альфредо Педулла. Дибала уже сделал свой выбор в пользу «Интера», поэтому готов ждать и никуда не торопится. 28-летний форвард изменит свои взгляды только в том случае, если руководство миланского клуба окончательно откажется от его услуг, чего в настоящий момент не произошло.

За последние дни в прессе сообщалось об интересе к Дибале со стороны мадридского «Реала», «Севильи» и «Милана».