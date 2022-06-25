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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала по-прежнему настроен перейти в «Интер», он поддерживает связь с клубом

25 Июня 2022 • 02:04 Комментировать

Вопреки последним слухам, Пауло Дибала не передумал переходить в «Интер».

«Нерадзурри» приостановили переговоры с аргентинцем, но игрок при этом продолжает поддерживать диалог с вице-президентом клуба Хавьером Дзанетти, докладывает журналист Альфредо Педулла. Дибала уже сделал свой выбор в пользу «Интера», поэтому готов ждать и никуда не торопится. 28-летний форвард изменит свои взгляды только в том случае, если руководство миланского клуба окончательно откажется от его услуг, чего в настоящий момент не произошло.

За последние дни в прессе сообщалось об интересе к Дибале со стороны мадридского «Реала», «Севильи» и «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти Пауло Дибала
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