Ди Бьяджо: «Будущее «Ювентуса» зависит от одного игрока»

Туринский «Ювентус» провел не лучшую кампанию - без трофеев, и даже без медалей в чемпионате Италии, где «Юве» оказался лишь четвертым в турнирной таблице. Луиджи ди Бьяджо, бывший футболист «Лацио», «Ромы» и «Интера», считает, что сезон был испорчен тяжелой травмой Фредерико Кьезы, который выбыл из строя еще в начале января.

- Будущее «Ювентуса» в среднесрочной перспективе зависит от возвращения Кьезы - как скоро он сможет снова выйти на поле. Пока что Аллегри приходится искать альтернативные варианты для атаки. Были проблемы и в середине поля, - цитирует ди Бьяджо издание ITASportPress.