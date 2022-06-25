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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Бьяджо: «Будущее «Ювентуса» зависит от одного игрока»

25 Июня 2022 • 00:36 Комментировать (1)

Туринский «Ювентус» провел не лучшую кампанию - без трофеев, и даже без медалей в чемпионате Италии, где «Юве» оказался лишь четвертым в турнирной таблице. Луиджи ди Бьяджо, бывший футболист «Лацио», «Ромы» и «Интера», считает, что сезон был испорчен тяжелой травмой Фредерико Кьезы, который выбыл из строя еще в начале января.

- Будущее «Ювентуса» в среднесрочной перспективе зависит от возвращения Кьезы - как скоро он сможет снова выйти на поле. Пока что Аллегри приходится искать альтернативные варианты для атаки. Были проблемы и в середине поля, - цитирует ди Бьяджо издание ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Ювентус
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