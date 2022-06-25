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Чемпионат Италии. Серия А

Ремзи не перейдёт в турецкий клуб, возглавляемый Пирло

25 Июня 2022 • 00:03 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Ремзи этим летом не перейдёт в турецкий «Карагюмрюк», главным тренером которого с недавних пор является Андреа Пирло.

В прессе сообщалось о намерении Пирло переманить в ряды своей команды валлийского хавбека, как только тот договорится с «Ювентусом» о досрочном расторжении контракта. Представитель «Карагюмрюка» Сулейман Хурман подтвердил интерес к Ремзи, но признался, что сделка сорвалась: «Мы практически согласовали его переход, но в итоге сдались», – заявил Хурман в интервью TRT Spor. Причина такого исхода переговоров не поясняется.

Контракт Аарона Ремзи с «Ювентусом» рассчитан до следующего лета. Вторую половину минувшего сезона 31-летний игрок провёл в шотландском «Рейнджерс».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Пирло Аарон Ремзи Фатих Карагюмрюк
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