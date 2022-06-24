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Чемпионат Италии. Серия А

Кришито попрощался с болельщиками «Дженоа»

24 Июня 2022 • 22:49 Комментировать

Защитник Доменико Кришито решил попрощаться с «Дженоа» - не сумев помочь клубу спасти свое место в Серии А, Кришито уходит в американский чемпионат МЛС. Слухи о том, что бывший футболист питерского «Зенита» уйдет в «Торонто», появились еще зимой, но потом Доменико решил помочь «Дженоа».

- Дорогой «Дженоа», я не думал, что буду прощаться, но наши пути расходятся. Я боролся за тебя, я радовался с тобой, мы страдали вместе. Жаль, что не удалось сохранить место в Серии А. Я уже не вернусь сюда в качестве игрока, но, может, вернусь помочь в другом качестве, - написал на странице в социальной сети Кришито.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Торонто Доменико Кришито
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