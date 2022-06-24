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Чемпионат Италии. Серия А

Генеральный директор «Интера»: «Нас ждёт особенный сезон»

24 Июня 2022 • 22:05 Комментировать

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мыслями о предстоящем сезоне Серии А.

«Нас ждёт особенный, беспрецедентный сезон. К середине ноября предстоит сыграть 15 матчей – и это только в чемпионате, не считая игры Лиги чемпионов, – рассказал Маротта в интервью Rai Radio 1 Sport. – Очевидно, что необходимо дополнительно готовиться к столь аномальным обстоятельствам. Нужно иметь в распоряжении очень много игроков, поскольку перегруженный календарь может приводить к многочисленным травмам», – заявил Маротта.

Напомним, что с ноября по декабрь пройдут матчи чемпионата мира в Катаре, из-за чего расписание европейских лиг и еврокубков подверглось значительным корректировкам.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Чемпионат Мира Джузеппе Маротта
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