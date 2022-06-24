Соотечественник убедил Йовича перейти в итальянский клуб

Форвард мадридского «Реала» Лука Йович близок к переходу в команду из итальянской Серии А. Согласно информации от La Gazetta dello Sport, следующим клубом серба станет «Фиорентина», которая по итогам прошлого сезона финишировала в зоне Лиги конференций.

Отмечается, что перейти в «Фиорентину» Йовича убедил соотечественник Никола Миленкович, который давно является центральным защитником «фиалок». Правда, у самого Миленковича в конце следующего сезона истекает контракт с командой Винченцо Итальяно.

Напомним, что Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года из франкфуртского «Айнтрахта».