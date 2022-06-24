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Чемпионат Италии. Серия А

Соотечественник убедил Йовича перейти в итальянский клуб

24 Июня 2022 • 14:43 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Лука Йович близок к переходу в команду из итальянской Серии А. Согласно информации от La Gazetta dello Sport, следующим клубом серба станет «Фиорентина», которая по итогам прошлого сезона финишировала в зоне Лиги конференций.

Отмечается, что перейти в «Фиорентину» Йовича убедил соотечественник Никола Миленкович, который давно является центральным защитником «фиалок». Правда, у самого Миленковича в конце следующего сезона истекает контракт с командой Винченцо Итальяно.

Напомним, что Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года из франкфуртского «Айнтрахта».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Лука Йович Никола Миленкович
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