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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» согласовала контракт с форвардом «Интера»

24 Июня 2022 • 13:51 Комментировать

«Аталанта» согласовала контракт с нападающим миланского «Интера» Андреа Пинамонти. Об этом сообщает журналист Паскаль Гарро. При этом клубу из Бергамо ещё предстоит договориться с «Интером» о сумме компенсации.

Сообщается, что переход Пинамонти может стать одним из тех трансферов, который может убедить главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в серьёзных амбициях руководства.

Другими претендентами на Пинамонти являются «Фиорентина» и новичок Серии А «Монца». В прошлом сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал два ассиста в чемпионате Италии, выступая на правах аренды за «Эмполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Андреа Пинамонти
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