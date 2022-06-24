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Чемпионат Италии. Серия А

Иличич может перебраться в другой итальянский клуб

24 Июня 2022 • 12:54 Комментировать

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, словенец может перейти в «Болонью», которую тренирует Синиша Михайлович.

«Аталанта» хочет, чтобы футболист остался в команде. Клуб из Бергамо предложил словенцу контракт на два года, но Иличич попросил время на раздумья. Полузащитник рассматривает вариант с переходом в «Болонью».

В прошлом сезоне Иличич забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи в итальянской Серии А. Это худший показатель для полузащитника с момента перехода в «Аталанту». 34-летний словенец выступает за команду Джан Пьеро Гасперини с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Аталанта Йосип Иличич
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