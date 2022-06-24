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Чемпионат Италии. Серия А

Сразу три итальянских клуба претендуют на форварда «Интера»

24 Июня 2022 • 12:44 Комментировать

Нападающий миланского «Интера» Андреа Пинамонти является трансферной целью сразу трёх команд из чемпионата Италии. Согласно данным от Calciomercato, на футболиста претендуют «Монца», «Аталанта» и «Фиорентина».

Ранее генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани подтвердил наличие переговоров с «Интером» по трансферу Пинамонти. Форвард в прошлом сезоне забил целых 13 голов в Серии А, выступая в аренде за «Эмполи».

«Фиорентина» и «Аталанта» тоже всерьёз намерены побороться за форварда. Пинамонти рассматривается ими как нападающий, который со временем может выйти на совершенно новый уровень.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Фиорентина Монца Андреа Пинамонти
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