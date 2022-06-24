Сразу три итальянских клуба претендуют на форварда «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Андреа Пинамонти является трансферной целью сразу трёх команд из чемпионата Италии. Согласно данным от Calciomercato, на футболиста претендуют «Монца», «Аталанта» и «Фиорентина».

Ранее генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани подтвердил наличие переговоров с «Интером» по трансферу Пинамонти. Форвард в прошлом сезоне забил целых 13 голов в Серии А, выступая в аренде за «Эмполи».

«Фиорентина» и «Аталанта» тоже всерьёз намерены побороться за форварда. Пинамонти рассматривается ими как нападающий, который со временем может выйти на совершенно новый уровень.