Экс-игрок сборной Италии посоветовал «Наполи» подписать Дибалу

Именитый итальянский экс-футболист Фабио Каннаваро посоветовал боссам «Наполи» подписать контракт с аргентинским форвардом Пауло Дибалой.

Каннаваро сказал Corriere dello Sport, что если бы он был на месте президента неаполитанской команды, то обязательно бы сделал предложение Дибале, который на данный момент как раз является свободным агентом и доступен для перехода.

«Я надеюсь, что он останется в Италии, где развивался и стал топ-игроком», - добавил экс-защитник.

Напомним, что последним клубом Дибалы был туринский «Ювентус». На данный момент главным претендентом на подписание форварда считается миланский «Интер».