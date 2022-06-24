«Интер» не сдаётся в переговорах с Дибалой, но игрок уже рассматривает другие варианты

Миланский «Интер» и Пауло Дибала всё ещё не могут согласовать контракт. Согласно информации от итальянского издания Calciomercato, аргентинец рассматривает и другие варианты для продолжения карьеры, но «нерадзурри» не намерены сдавать в переговорах с форвардом.

«Интер» и Дибала не сходятся в зарплате. Из-за финансовых проблем «нерадзурри» не готовы удовлетворить запросы футболиста, но стороны всё ещё надеются на компромисс.

Альтернативными вариантами для Дибалы являются мадридский «Реал» и «Атлетико». Аргентинец вполне допускает вариант с продолжением карьеры в испанском чемпионате.