«Фиорентина» подпишет звёздного конкурента Кокорину

Сербский форвард Лука Йович принял решение покинуть мадридский «Реал» из-за отсутствия регулярной игровой практики. По сообщениям La Nazione, 24-летний нападающий переезжает в чемпионат Италии. Лука принял предложение «Фиорентины», за которую выступает россиянин Александр Кокорин.

Источник отмечает, что кроме «фиалок», у Йовича были предложения от девяти других клубов. Однако серб решил попробовать счастья во Флоренции.

Лука присоединился к мадридскому «Реалу» в 2019 году, перейдя из немецкого «Айнтрахта». В прошлом сезоне серб сыграл 19 матчей за «сливочных», забил один гол и сделал три ассиста.