Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» подпишет звёздного конкурента Кокорину

24 Июня 2022 • 11:09 Комментировать

Сербский форвард Лука Йович принял решение покинуть мадридский «Реал» из-за отсутствия регулярной игровой практики. По сообщениям La Nazione, 24-летний нападающий переезжает в чемпионат Италии. Лука принял предложение «Фиорентины», за которую выступает россиянин Александр Кокорин.

Источник отмечает, что кроме «фиалок», у Йовича были предложения от девяти других клубов. Однако серб решил попробовать счастья во Флоренции.

Лука присоединился к мадридскому «Реалу» в 2019 году, перейдя из немецкого «Айнтрахта». В прошлом сезоне серб сыграл 19 матчей за «сливочных», забил один гол и сделал три ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Лука Йович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
11:52 · Италия. Серия А
Бремер согласовал пятилетний контракт с «Интером»
11:44 · Италия. Серия А
«Интер» не сдаётся в переговорах с Дибалой, но игрок уже рассматривает другие варианты
11:09 · Италия. Серия А
«Фиорентина» подпишет звёздного конкурента Кокорину
11:06 · Англия. Премьер-лига
Де Лихт попросил руководство «Ювентуса» выставить его на трансфер, защитник интересен двум топ-клубам АПЛ 1
11:01 · Италия. Серия А
Галлиани подтвердил, что «Монца» хочет купить у «Интера» двух футболистов
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хотел продать Лукаку в «Барселону» или «Баварию», но помешала одна проблема
09:50 · Италия. Серия А
«Интер» поставил ультиматум «Торино» по трансферу Бремера
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Сампдория» хочет арендовать форварда «Тоттенхэма»
09:37 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет вернуть из «Ювентуса» своего бывшего футболиста
09:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уже отклонил несколько предложений от «Наполи» и других клубов по трансферу своего форварда
09:28 · Италия. Серия А
«Салернитана» хочет подписать капитана «Кальяри»
09:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» вынес решение по де Лихту
09:23 · Англия. Премьер-лига
Лондонские клубы хотят подписать защитника «Ювентуса»
09:18 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Интера»: «Помним предательство Лукаку, ему придётся заслужить наше доверие» 1
09:08 · Италия. Серия А
Защитник «Аталанты» перешёл в загребское «Динамо»
Все новости
Рекомендуем