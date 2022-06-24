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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» хочет вернуть из «Ювентуса» своего бывшего футболиста

24 Июня 2022 • 09:37 Комментировать

Французский «ПСЖ» хочет вернуть своего бывшего футболиста из туринского «Ювентуса». Согласно сведениям от журналиста Николо Скиры, речь идёт о нападающем Мойзе Кине, который провёл за «ПСЖ» на правах аренды сезон-2020/21.

Прошлым летом «Ювентус» вернул Кина из «Эвертона», взяв футболиста в аренду с обязательным правом выкупа. Позже туринский клуб вынужденно выкупил футболиста за 28 миллионов евро, но главный тренер команды Массимилиано Аллегри не нуждается в услугах Мойзе.

По данным от источника, между клубами может состояться обмен: полузащитник Леандро Паредес может уйти в «Ювентус», а Кин – в «ПСЖ». Сам Паредес уже ранее выступал в Серии А за «Рому».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Мойзе Кин
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