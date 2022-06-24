Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» вынес решение по де Лихту

24 Июня 2022 • 09:25 Комментировать

В туринском «Ювентусе» приняли решение касательно будущего центрального защитника Маттайса де Лихта. По информации инсайдера Ромео Агрести, руководство «старой синьоры» не думает о продаже голландца. Итальянский топ-клуб рассчитывает пролонгировать сотрудничество с игроком.

Напомним, что действующий трудовой договор Маттайса с туринцами рассчитан до середины 2024 года. Цвета «Ювентуса» де Лихт защищает с 2019 года. Ранее ходили слухи об интересе к нему со стороны каталонской «Барселоны» и лондонского «Челси».

В сезоне-2021/2022 голландец провел 42 поединка, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттайс де Лихт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
09:50 · Италия. Серия А
«Интер» поставил ультиматум «Торино» по трансферу Бремера
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Сампдория» хочет арендовать форварда «Тоттенхэма»
09:37 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет вернуть из «Ювентуса» своего бывшего футболиста
09:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уже отклонил несколько предложений от «Наполи» и других клубов по трансферу своего форварда
09:28 · Италия. Серия А
«Салернитана» хочет подписать капитана «Кальяри»
09:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» вынес решение по де Лихту
09:23 · Англия. Премьер-лига
Лондонские клубы хотят подписать защитника «Ювентуса»
09:18 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Интера»: «Помним предательство Лукаку, ему придётся заслужить наше доверие»
09:08 · Италия. Серия А
Защитник «Аталанты» перешёл в загребское «Динамо»
09:03 · Италия. Серия А
«Верона» и «Монца» хотят подписать полузащитника сборной Италии
08:58 · Англия. Премьер-лига
Известно, когда Лукаку вернётся в Италию
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет увести игрока у Моуринью
08:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» может оказаться от ди Марии - названа причина
07:10 · Италия. Серия А
Защитник «Интера» согласовал контракт с «ПСЖ»
23 Июня
23:56 · Италия. Серия А
«Милан» - новый вариант продолжения карьеры для Пауло Дибалы 1
Все новости
Рекомендуем