«Ювентус» вынес решение по де Лихту

В туринском «Ювентусе» приняли решение касательно будущего центрального защитника Маттайса де Лихта. По информации инсайдера Ромео Агрести, руководство «старой синьоры» не думает о продаже голландца. Итальянский топ-клуб рассчитывает пролонгировать сотрудничество с игроком.

Напомним, что действующий трудовой договор Маттайса с туринцами рассчитан до середины 2024 года. Цвета «Ювентуса» де Лихт защищает с 2019 года. Ранее ходили слухи об интересе к нему со стороны каталонской «Барселоны» и лондонского «Челси».

В сезоне-2021/2022 голландец провел 42 поединка, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.