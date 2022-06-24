Защитник «Аталанты» перешёл в загребское «Динамо»

Молодой хорватский защитник «Аталанты» Бошко Шутало решил этим летом вернуться на родину.

22-летний хорватский футболист официально подписал долгосрочное соглашение с загребским «Динамо». Как сообщает пресс-служба динамовцев, Шутало подписал с командой договор на пять лет. Клуб из Загреба заплатил за молодого игрока около четырёх миллионов евро. Стоит отметить, что вторую половину прошлого сезона защитник на правах аренды играл за «Верону».

В прошлом сезоне Бошко Шутало провёл в итальянском чемпионате в составе «Вероны» 24 поединка, но результативными действиями не отметился.