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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» и «Монца» хотят подписать полузащитника сборной Италии

24 Июня 2022 • 09:03 Комментировать

Полузащитник «Аталанты» и итальянской сборной Маттео Пессина может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации Goal, 25-летний итальянский футболист попал в сферу интересов «Вероны» и «Монцы». Стоит отметить, что за оба клуба полузащитник уже выступал. В «Монце» Пессина в своё время начинал карьеру, а в «Вероне» играл на правах арендного соглашения в сезоне 2019/2020. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Маттео Пессина провёл в составе «Аталанты» 27 поединков, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Аталанта Монца Маттео Пессина
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