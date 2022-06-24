«Ювентус» может оказаться от ди Марии - названа причина

Переход аргентинца Анхеля ди Марии в туринский «Ювентус» под угрозой срыва. Как информирует La Gazzetta dello Sport, итальянский топ-клуб может отказаться от игрока, поскольку тот тянет с принятием решения.

Ди Мария не спешит принимать предложение «старой синьоры», поскольку имеет вариант продолжения карьеры в Испании. Заинтересованность в услугах опытного футболиста проявляет каталонская «Барселона». Также Анхель может вернуться на родину, где его хотят видеть в «Росарио Сентраль».

Последние семь лет ди Мария провел в «ПСЖ». На его счету 93 гола и 119 результативных передач в 295 поединках.