Защитник «Интера» согласовал контракт с «ПСЖ»

Руководители «ПСЖ» уже согласовали условия личного контракта со словацким защитником «Интера» Миланом Шкриньяром.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, 27-летний словацкий футболист договорился с представителями парижского клуба о долгосрочном пятилетнем договоре с солидной зарплатой в семь с половиной миллионов евро в год. За Шкриньяра парижане заплатят миланской команде около 70 миллионов евро. Вероятность перехода очень велика.

В прошлом сезоне Милан Шкриньяр провёл в итальянской лиге в составе «Интера» 35 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.