Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Интера» согласовал контракт с «ПСЖ»

24 Июня 2022 • 07:10 Комментировать

Руководители «ПСЖ» уже согласовали условия личного контракта со словацким защитником «Интера» Миланом Шкриньяром.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, 27-летний словацкий футболист договорился с представителями парижского клуба о долгосрочном пятилетнем договоре с солидной зарплатой в семь с половиной миллионов евро в год. За Шкриньяра парижане заплатят миланской команде около 70 миллионов евро. Вероятность перехода очень велика.

В прошлом сезоне Милан Шкриньяр провёл в итальянской лиге в составе «Интера» 35 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
09:08 · Италия. Серия А
Защитник «Аталанты» перешёл в загребское «Динамо»
09:03 · Италия. Серия А
«Верона» и «Монца» хотят подписать полузащитника сборной Италии
08:58 · Англия. Премьер-лига
Известно, когда Лукаку вернётся в Италию
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет увести игрока у Моуринью
08:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» может оказаться от ди Марии - названа причина
07:10 · Италия. Серия А
Защитник «Интера» согласовал контракт с «ПСЖ»
23 Июня
23:56 · Италия. Серия А
«Милан» - новый вариант продолжения карьеры для Пауло Дибалы 1
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы»
21:48 · Италия. Серия А
«Монца» усилится полузащитником «Интера»
20:29 · Италия. Серия А
«Ювентус» подписал французскую звезду 2
15:36 · Италия. Серия А
Кулибали останется в «Наполи»
15:21 · Италия. Серия А
«Монца» хочет подписать игроков «Ювентуса», «Реала» и «Аталанты»
14:35 · Италия. Серия А
Дзаньоло подпишет новый контракт с «Ромой» при одном условии
14:17 · Англия. Премьер-лига
Рабио может воссоединиться с бывшим тренером в английском клубе
13:49 · Англия. Премьер-лига
Де Лихта хотят купить сразу два клуба из топ-3 АПЛ
Все новости
Рекомендуем