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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» - новый вариант продолжения карьеры для Пауло Дибалы

23 Июня 2022 • 23:56 Комментировать

Аргентинский нападающий Пауло Дибала может неожиданно перейти в «Милан» - чемпион Италии включился в гонку за услуги игрока, который после семи лет выступлений за «Ювентус» решил покинуть клуб. Слухи долгое время отправляли его в «Интер», но сейчас ITASportPress сообщает, что пристанищем Дибалы в итоге может оказаться злейший конкурент «змей».

В минувшем, последнем сезоне в составе «старой синьоры» аргентинский нападающий забил десять мячей в 29 проведенных играх. Туринский клуб занял непривычно низкое для себя четвертое место в турнирной таблице итальянского чемпионата серии А.

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Милан Пауло Дибала Трансферы футбола - лето 2022
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