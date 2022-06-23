«Милан» - новый вариант продолжения карьеры для Пауло Дибалы

Аргентинский нападающий Пауло Дибала может неожиданно перейти в «Милан» - чемпион Италии включился в гонку за услуги игрока, который после семи лет выступлений за «Ювентус» решил покинуть клуб. Слухи долгое время отправляли его в «Интер», но сейчас ITASportPress сообщает, что пристанищем Дибалы в итоге может оказаться злейший конкурент «змей».

В минувшем, последнем сезоне в составе «старой синьоры» аргентинский нападающий забил десять мячей в 29 проведенных играх. Туринский клуб занял непривычно низкое для себя четвертое место в турнирной таблице итальянского чемпионата серии А.