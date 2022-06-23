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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» усилится полузащитником «Интера»

23 Июня 2022 • 21:48 Комментировать

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси близок к переходу в «Монцу», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игрок присоединится к «бело-красным» на правах аренды. Переговоры находятся в финальной стадии. В Милане не рассчитывают на хавбека в следующем сезоне.

Сенси перешёл в «Интер» в 2019 году из «Сассуоло». После годичной аренды «нерадзурри» выкупили его за 25 млн евро. Вторую половину прошедшего сезона игрок провёл в аренде в «Сампдории». Действующий контракт с экс-чемпионами Серии А рассчитан до 2024 года.

В сезоне 2021/2022 26-летний итальянец провёл 23 матча во всех турнирах, забив два мяча. Сайт Transfermarkt оценивает его в семь млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Монца Стефано Сенси
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