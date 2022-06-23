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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» подписал французскую звезду

23 Июня 2022 • 20:29 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба переходит в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, все переговоры о трансфере завершены. Сделка будет закрыта в начале июля. Игрок прибудет в Турин через две неделе в качестве свободного агента.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 млн евро. За это время он провёл за «красных дьяволов» 233 матча, в которых забил 39 мячей и отдал 51 результативную передачу. Сайт Transfermarkt оценивает 29-летнего француза в 48 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба
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