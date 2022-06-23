Кулибали останется в «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали заявил о новом проекте команды, с которой у него действует контракт до 2023 года.

«Мы потеряем некоторых игроков, в следующем сезоне произойдут изменения, но я знаю, что «Наполи» сделает все, чтобы участвовать в борьбе за титул», - приводит слова Кулибали BBC Sport Africa.

Из этой фразы следует, что 31-летний африканец останется в команде, как минимум до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Ювентус» и «Барселона». Однако, сенегальский защитник сообщил, что не перейдёт в «Ювентус» из-за преданности «Наполи».

Кулибали выступает за неаполитанский клуб с лета 2014 года. За время в итальянской команде он смог выиграть Кубок и Суперкубок.