«Монца» хочет подписать игроков «Ювентуса», «Реала» и «Аталанты»

Новичок Серии А «Монца» заинтересована в подписании целого ряда футболистов европейских топ-клубов. По информации от Football Italia, клуб хочет купить полузащитника Маттео Пессину из «Аталанты», нападающего Борху Майораля из мадридского «Реала» и молодого хавбека «Ювентуса» Фабио Миретти.

В данный момент Адриано Галлиани ведёт переговоры о трансфере вышеперечисленных футболистов. Ранее клуб уже подписал из миланского «Интера» защитника Андреа Раноккию, который присоединился к команде на правах свободного агента.

Напомним, что Монца впервые в истории сыграет в высшем дивизионе чемпионата Италии.