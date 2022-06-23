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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» хочет подписать игроков «Ювентуса», «Реала» и «Аталанты»

23 Июня 2022 • 15:21 Комментировать

Новичок Серии А «Монца» заинтересована в подписании целого ряда футболистов европейских топ-клубов. По информации от Football Italia, клуб хочет купить полузащитника Маттео Пессину из «Аталанты», нападающего Борху Майораля из мадридского «Реала» и молодого хавбека «Ювентуса» Фабио Миретти.

В данный момент Адриано Галлиани ведёт переговоры о трансфере вышеперечисленных футболистов. Ранее клуб уже подписал из миланского «Интера» защитника Андреа Раноккию, который присоединился к команде на правах свободного агента.

Напомним, что Монца впервые в истории сыграет в высшем дивизионе чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Аталанта Монца Борха Майораль Маттео Пессина Фабио Миретти
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