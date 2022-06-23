Дзаньоло подпишет новый контракт с «Ромой» при одном условии

Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло озвучил руководству клуба свои условия для продления контракта. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, сегодня в 16:00 по римскому времени стороны проведут очередные переговоры по продлению контракта.

Дзаньоло будет требовать от руководства существенного повышения зарплаты. Футболист считает, что должен зарабатывать больше, чем сейчас. При этом отмечается, что «Рома» позволит Дзаньоло покинуть команду, если «волки» получат предложение хотя бы в размере 50 миллионов евро.

Напомним, что Дзаньоло забил победный гол «Ромы» в финале Лиги конференций против роттердамского «Фейеноорда».