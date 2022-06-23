Погба и «Ювентус» сегодня должны согласовать последние детали контракта

Полузащитник Поль Погба очень близок к возвращению в туринский «Ювентус». Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, на сегодняшней встрече с руководством клуба представители футболиста должны согласовать последние детали контракта.

Напомним, что ранее «ПСЖ» отказался от футболиста, после чего единственным претендентом на француза остался туринский «Ювентус», где Погба провёл успешный отрезок с 2012 по 2016 год.

В «Ювентусе» Погба будет зарабатывать около 8 миллионов евро в год. В прошлом сезоне француз редко появлялся на поле из-за травм, но несмотря на это отметился 9 ассистами в АПЛ.