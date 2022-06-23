Чалханоглу накажут за высказывания в адрес Ибрагимовича и «Милана»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу может быть наказан за своё недавнее интервью турецкому изданию Tivibu Spor. По информации от Football Italia, «нерадзурри» хотят оштрафовать хавбека за резкие высказывания.

Напомним, что Чалханоглу высказался в негативном ключе в адрес своего бывшего клуба «Милана» и экс-одноклубника Златана Ибрагимовича. Турок заявил, что несмотря на победу «россонери» в чемпионате, «Интер» всё равно является более сильной командой. Также хавбек раскритиковал Ибрагимовича, сказав, что швед ведёт себя не на 40, а на 18 лет.

О сумме штрафа пока не сообщается, но в «Интере» явно недовольны поведением Чалханоглу. В клубе посчитали такое интервью непрофессиональным.