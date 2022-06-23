Трансферный бюджет «Милана» – 60 миллионов евро, но клуб хочет увеличить его за счёт продажи троих игроков

«Милан» хочет увеличить свой трансферный бюджет на лето за счёт продажи троих футболистов. Речь идёт о нападающем Анте Ребиче, полузащитнике Алексисе Салемакерсе и защитнике Фоде Балло-Туре.

По информации от Football Italia, нынешний трансферный бюджет «Милана» составляет 60 миллионов евро. Именно поэтому «россонери» пока не смогли закрыть сделку по трансферам Свена Ботмана и Ренату Саншеша из «Лилля». Напомним, что в клуб скоро прибудет нападающий Дивок Ориги, который подпишет контракт на правах свободного агента.

«Милан» в прошлом сезоне завоевал первый Скудетто за последние 11 лет, обойдя в турнирной таблице на два очка соседей из «Интера».