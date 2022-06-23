«Ювентус» готов предложить своего нападающего в обмен на полузащитника «ПСЖ»

Туринский «Ювентус» готов предложить своего нападающего Мойзе Кина в обмен на полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Согласно информации от Football Italia, обе стороны заинтересованы в сделке.

Мойзе Кин уже выступал за «ПСЖ» в прошлом сезоне, где исполнял роль сменщика Килиана Мбаппе. За всю кампанию в составе парижского клуба итальянец забил 13 голов в чемпионате Франции. Форвард пришёл ещё при Томасе Тухеле, но также успел поиграть под руководством Маурисио Почеттино.

Напомним, что «Ювентус» недавно выкупил Кина обратно из «Эвертона» за 28 миллионов евро. Теперь клуб хочет избавиться от своего нападающего.