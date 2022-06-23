Чалханоглу ответил на обвинения Ибрагимовича в том, что он «перешёл в «Интер», воспользовавшись трагедией Эриксена»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу ответил на обвинения своего бывшего одноклубника Златана Ибрагимовича. Ранее швед в своей книге обвинил хавбека в том, что он «перешёл в «Интер», воспользовавшись трагедией Эриксена».

«Он написал обо мне в своей книге. Правильно, он должен был это сделать, иначе она была бы пуста. Но я не буду ничего отвечать на эти обвинения», – сказал Чалханоглу в интервью турецкому изданию Tivibu Spor.

Напомним, что Ибрагимович несколько раз пытался задеть Чалханоглу после его перехода из «Милана» в «Интер». На чемпионском параде «россонери» швед сказал фанатам: «Пришлите Хакану сообщение».