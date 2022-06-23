Два топ-клуба из Ла Лиги хотят перехватить Дибалу у «Интера»

Два испанских топ-клуба нацелены на трансфер нападающего Пауло Дибалы, который до сих пор не смог договориться о переходе в миланский «Интер» на правах свободного агента. Согласно данным от Football Italia, мадридские «Реал» и «Атлетико» уже изучают возможность подписания контракта с аргентинцем.

Сам Дибала недоволен тем, что ему до сих пор не удалось найти себе новый клуб. Игроку не нравится поведение миланского «Интера», который не торопится с его трансфером и пока отказывается удовлетворять финансовые требования.

Этим готовы воспользоваться «Реал» и «Атлетико». «Матрасники» как раз находятся в поисках форварда после ухода Луиса Суареса, поэтому главный тренер клуба Диего Симеоне рассматривает вариант с трансфером своего соотечественника.