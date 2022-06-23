Нападающий «Ромы» – цель «Марселя» на это лето

«Марсель» намерен усилить своё нападение нападающим «Ромы». Речь идёт о Джастине Клюйверте, который провёл прошлый сезон на правах аренды за «Ниццу». Информацию об интересе «провансальцев» к нидерландцу подтверждает журналист Фабрицио Романо.

Ещё одной опцией на усиление атаки для «Марселя» является полузащитник Брайан Хиль из «Тоттенхэма», которого команда Хорхе Сампаоли намерена арендовать на один сезон.

Напомним, что в прошлом сезоне Клюйверт забил 4 гола и отдал 5 результативных передач за «Ниццу» в чемпионате Франции. Ранее футболист также выступал в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг».