Инсайдер: Мхитарян стал игроком «Интера»

Звезда сборной Армении Генрих Мхитарян стал футболистом миланского «Интера», об этом отрапортовал посредством своих социальных сетей журналист Николо Скира.

Полузащитник, ранее выступавший за столичную «Рому», подписал с «нерадзурри» контракт на два года. Заработная плата Генриха в «Интере» составит 3,5 миллиона евро за сезон.

Официальное подтверждение сделки пресс-служба миланского клуба опубликует в ближайшее время.

В прошлом сезоне итальянского чемпионата 33-летний армянин провел 31 поединок за «Рому». Мхитарян отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.