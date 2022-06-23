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Чемпионат Италии. Серия А

Инсайдер: Мхитарян стал игроком «Интера»

23 Июня 2022 • 09:04 Комментировать

Звезда сборной Армении Генрих Мхитарян стал футболистом миланского «Интера», об этом отрапортовал посредством своих социальных сетей журналист Николо Скира.

Полузащитник, ранее выступавший за столичную «Рому», подписал с «нерадзурри» контракт на два года. Заработная плата Генриха в «Интере» составит 3,5 миллиона евро за сезон.

Официальное подтверждение сделки пресс-служба миланского клуба опубликует в ближайшее время.

В прошлом сезоне итальянского чемпионата 33-летний армянин провел 31 поединок за «Рому». Мхитарян отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян
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