Погба осталось утвердить лишь одну деталь для перехода в «Ювентус»

Звёздный французский полузащитник Поль Погба близок к возвращению в туринский «Ювентус».

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, 29-летнему французскому футболисту осталось на днях лишь утвердить одну деталь, а именно то, на какой срок будет подписан контракт с туринским клубом — на три или на четыре года. Стоит отметить, что медицинский осмотр для «Ювентуса» полузащитник должен будет пройти в начале июля.

Напомним, что в прошлом сезоне Поль Погба выступал за «Манчестер Юнайтед». В АПЛ француз провёл 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и девятью ассистами.