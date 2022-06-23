Один из игроков решил покинуть «Ювентус»

Атакующий полузащитник Марко Пьяца близок к уходу из туринского «Ювентуса». Игрок намерен найти команду, в которой будет стабильным футболистом основного состава, сообщает в соцсетях журналист Николо Скира.

Как информирует инсайдер, Пьяца может перебраться в «Салернитану». Этот клуб проявляет интерес к хорвату и готов предложить ему трудовое соглашение.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии 27-летний полузащитник выступал на правах аренды за «Торино». Он принял участие в 26 поединках за туринский коллектив и отметился тремя забитыми мячами.

Контракт Пьяцы с «Юве» рассчитан еще на один год.