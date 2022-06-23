Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Один из игроков решил покинуть «Ювентус»

23 Июня 2022 • 08:37 Комментировать

Атакующий полузащитник Марко Пьяца близок к уходу из туринского «Ювентуса». Игрок намерен найти команду, в которой будет стабильным футболистом основного состава, сообщает в соцсетях журналист Николо Скира.

Как информирует инсайдер, Пьяца может перебраться в «Салернитану». Этот клуб проявляет интерес к хорвату и готов предложить ему трудовое соглашение.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии 27-летний полузащитник выступал на правах аренды за «Торино». Он принял участие в 26 поединках за туринский коллектив и отметился тремя забитыми мячами.

Контракт Пьяцы с «Юве» рассчитан еще на один год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марко Пьяца
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Верона» хочет подписать защитника «Арсенала»
08:45 · Италия. Серия А
Погба осталось утвердить лишь одну деталь для перехода в «Ювентус»
08:37 · Италия. Серия А
Один из игроков решил покинуть «Ювентус»
08:20 · Италия. Серия А
«Интер» предложил выгодный контракт аргентинской звезде
08:14 · Италия. Серия А
Моуринью нацелился на игрока «Реала» и сборной Испании
07:47 · Италия. Серия А
«Фиорентина» может подписать защитника «Шахтёра»
07:39 · Англия. Премьер-лига
Рабио отказался от перехода в клуб АПЛ
02:14 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может продать де Лихта, если «Челси» предложит 100 млн евро
02:04 · Италия. Серия А
Ориги станет игроком «Милана» на следующей неделе
01:37 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» составит конкуренцию «Милану» в борьбе за восходящую звезду из Бельгии
01:36 · Италия. Серия А
Форвард «Реала» может продолжить карьеру в новичке Серии А
01:01 · Италия. Серия А
Дибала не знает, где продолжит карьеру: испанский клуб предложил ему всего 3 млн евро в год
00:49 · Италия. Серия А
Суперкубок Италии будет разыгран в январе 2023 года
00:48 · Англия. Премьер-лига
Барнс: «Лукаку не из тех, кто забивает по 30-40 голов за сезон»
00:40 · Италия. Серия А
«Марсель» зазывает хавбека «Ромы»
Все новости
Рекомендуем