«Интер» предложил выгодный контракт аргентинской звезде

Миланский «Интер» после небольшого перерыва возобновил переговорный процесс по трансферу нападающего Пауло Дибалы, покинувшего туринский «Ювентус» на правах свободного агента.

Согласно сведениям Sky Sport Italia, «нерадзурри» начали обсуждать с аргентинцем новые условия сделки. «Интер» готов заключить с Пауло долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2026 года. В Милане он будет зарабатывать восемь миллионов евро ежегодно.

Ожидается, что в ближайшие дни Дибала пройдет медицинский осмотр, после чего поставит подпись под трудовым соглашением с клубом.