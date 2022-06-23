Моуринью нацелился на игрока «Реала» и сборной Испании

Фланговый защитник Начо Фернандес может перебраться из мадридского «Реала» в итальянский чемпионат. Об этом сообщается на страницах издания Sport.es.

Источник утверждает, что новым местом работы опытного испанца может стать «Рома». Наставник столичного коллектива Жозе Моуринью лично заинтересован в подписании Начо, вместе с которым работал в мадридском «Реале».

Главным конкурентом римлян в споре за Фернандеса считается миланский «Интер».

Действующий контракт защитника с «королевским клубом» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел 42 поединка и отметился тремя забитыми мячами.