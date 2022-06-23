«Фиорентина» может подписать защитника «Шахтёра»

Руководство «Фиорентины» планирует в ближайшее время подписать соглашение с бразильским защитником донецкого «Шахтёра» Додо.

По информации журналиста и инсайдера Джанлуки ди Марцио, клуб из Флоренции готов выложить за 23-летнего бразильского футболиста около 14 миллионов евро. Сам защитник был бы не против попробовать свои силы в итальянском чемпионате. Додо также выступал за португальский «Гимарайнш» и бразильскую «Куритибу».

В прошедшем сезоне Додо провёл в украинском чемпионате 14 поединков, в которых отметился четырьмя результативными передачами.